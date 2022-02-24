В Латвии обяжут рижское "Динамо" выйти из КХЛ

Рижское "Динамо" обяжут в Латвии выйти из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Министр образования страны Анита Муйжниеце, призвавшая клуб прекратить выступление в КХЛ, намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы клуб был вынужден покинуть лигу.

"В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами ЕС ", – сказала политик.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское "Динамо" заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время "Динамо" попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.