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2 часа назад

В Латвии обяжут рижское "Динамо" выйти из КХЛ

Газета.Ru

Рижское "Динамо" обяжут в Латвии выйти из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Министр образования страны Анита Муйжниеце, призвавшая клуб прекратить выступление в КХЛ, намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы клуб был вынужден покинуть лигу.

В Латвии обяжут рижское "Динамо" выйти из КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает TVNET Sports, 34-летняя Муйжниеце в ближайшее время выступит с подобной инициативой.

"В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами ЕС", – сказала политик.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское "Динамо" заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время "Динамо" попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее фанаты хоккейного клуба "Йокерит" из Хельсинки потребовали от руководства клуба покинуть КХЛ.

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