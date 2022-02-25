Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.