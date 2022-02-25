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9 часов назад

Финский «Йокерит» снялся с участия в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» уведомил Континентальную хоккейную лигу о снятии с текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Фото: КХЛ / Неелов ЯрославКХЛ / Неелов Ярослав

— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.

Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими, — заявил президент лиги Алексей Морозов.

Решение по парам первого раунда плей-офф Западной конференции будет объявлено дополнительно. Соперником «Йокерита» был московский «Спартак».

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