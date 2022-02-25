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46 минут назад

Малкин продлил результативную серию до четырех матчей

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до четырех матчей. В этих четырех играх форвард дважды сам поражал ворота соперников и три раза выступил в роли ассистента.

Малкин продлил результативную серию до четырех матчей
Фото: ReutersReuters

В ночь с 24 на 25 февраля по московскому времени "Питтсбург" проводит игру регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". "Пингвиз" неудачно начали матч, пропустив за полтора периода четыре шайбы. Малкин отыграл одну, оформив гол на 32-й минуте игры. Его ассистентами выступили Сидни Кросби и Брайан Раст. Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата.

Отметим, что Евгений пропустил первую половину сезона из-за перенесенной летом операции на колене. Матч "Питтсбурга" и "Нью-Джерси" продолжается, после второго периода счет 5:1 в пользу "Дэвилз".

Ранее сообщалось, что Владимир Малкин, отец нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, заявил, что его сын в определенный период испытывал звездную болезнь.

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