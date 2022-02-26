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1 час назад

В Челябинске юные хоккеисты после матча побили судью

Ura.Ru

На матче челябинских хоккейных команд 2010 года рождения «Белые медведи» и «Сигнал» хоккеисты избили арбитра, который обслуживал матч. Массовую драку спровоцировал тренер одной из команд.

«Поединок завершился массовой дракой, которую спровоцировал тренер проигравшей команды „Сигнал“. По непонятным причинам он ударил судью, чем вызвал потасовку. Один из юных игроков „Сигнала“ нанес судье несколько ударов руками в то время, как рефери на повышенных тонах выяснял отношения с тренером команды», — сообщает издание «Первое областное».

Отмечается, что судья матча доложил о ситуации главному судье ЧГОО Федерации хоккея Сергею Загидуллину. Он сообщил, что специальная комиссия разберет инцидент.

«Да, судьи могут ошибаться. Но тренеры должны держать себя в руках и не позволять своим подопечным распускать руки. Это безобразие», — заявил Загидуллин.

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