«Поединок завершился массовой дракой, которую спровоцировал тренер проигравшей команды „Сигнал“. По непонятным причинам он ударил судью, чем вызвал потасовку. Один из юных игроков „Сигнала“ нанес судье несколько ударов руками в то время, как рефери на повышенных тонах выяснял отношения с тренером команды», — сообщает издание «Первое областное».