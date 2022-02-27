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2 часа назад

Обладатель Кубка Стэнли призвал запретить россиян в НХЛ

Майк Габриелян

Экс-хокеист Доминик Гашек заявил, что НХЛ должна приостановить действие контрактов, заключенных с российскими спортсменами.

Обладатель Кубка Стэнли призвал запретить россиян в НХЛ
Фото: ReutersReuters

По мнению 57-летнего чеха, каждый российский хоккеист должен быть наказан.

«Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт», — заявил он в Twitter.

Сейчас контракты с клубами НХЛ имеют 43 российских игрока. Гашек был олимпийским чемпионом и выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта».

Ранее союз биатлонистов России отказался ехать на соревнования, где россиян заставляли выступать в качестве нейтральных спортсменов, без национальных гимна, герба и флага.

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