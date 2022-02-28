«Питтсбург» благодаря Малкину одолел в гостях «Коламбус»

Клуб «Питтсбург Пингвинз» в гостях одолел «Коламбус Блю Джекетс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счетом 3:2. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу, сообщает «МИР 24».
Как отмечается, первый период закончился вничью 1:1. В результативной атаке «Питтсбурга» поучаствовал Малкин. Во втором отрезке игры хозяева вышли вперед и вели в счете до 55-й минуты, пока россиянин не сравнял счет. А в оставшееся время пингвины забросили победную шайбу.
Отметим, что на счету Малкина теперь девять заброшенных шайб и 12 голевых передач в 19 поединках. Летом минувшего года российский форвард перенес операцию на колене и вернулся на лед только в начале 2020-го.
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