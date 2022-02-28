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51 минуту назад

В Финляндии оценили возможность участия россиян в ЧМ по хоккею

Елена Прошина

Глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела заявил, что участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира невозможно. Как сообщает Leijonat, организация требует полного исключения стран из международной хоккейной деятельности.

В Финляндии оценили возможность участия россиян в ЧМ по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки невозможно», — заявил он.

Напомним, что турнир пройдет с 13 по 29 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, олимпийским чемпионом — сборная Финляндии после победы над командой ROC в финале ОИ-2022.

Ранее стало известно об отказе албанской сборной по футболу играть против россиян в групповом чемпионате Лиги Наций УЕФА. Кроме того, против матчей с Россией отказались и все соперники стыковых матчей за путевку на чемпионат мира в Катаре.

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