В Финляндии оценили возможность участия россиян в ЧМ по хоккею

Глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела заявил, что участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира невозможно. Как сообщает Leijonat, организация требует полного исключения стран из международной хоккейной деятельности.
«Участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки невозможно», — заявил он.
Напомним, что турнир пройдет с 13 по 29 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады, олимпийским чемпионом — сборная Финляндии после победы над командой ROC в финале ОИ-2022.
Ранее стало известно об отказе албанской сборной по футболу играть против россиян в групповом чемпионате Лиги Наций УЕФА. Кроме того, против матчей с Россией отказались и все соперники стыковых матчей за путевку на чемпионат мира в Катаре.