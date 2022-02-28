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1 час назад

IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных игр

Елена Прошина

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится на сайте IIHF.

IIHF отстранила сборные России и Беларуси от всех турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная России лишилась возможности принять участие в чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет в финских городах Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. Кроме того в Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге не состоятся молодежный турнир и ЧМ-2023.

В федерации заявили, что «в первую очередь приняли данное решение из-за заботы о здоровье и благополучии спортсменов, официальных лиц и болельщиков».

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

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