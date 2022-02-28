IIHF отстранила сборные России и Беларуси от всех турниров

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится на сайте IIHF.

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Сборная России лишилась возможности принять участие в чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет в финских городах Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. Кроме того в Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге не состоятся молодежный турнир и ЧМ-2023.

В федерации заявили, что «в первую очередь приняли данное решение из-за заботы о здоровье и благополучии спортсменов, официальных лиц и болельщиков».