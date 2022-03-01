НХЛ приостановила отношения с российскими партнерами

«Национальная хоккейная лига выражает беспокойство из-за вторжения России в Украину и призывает к скорейшему мирному разрешению вопроса», – говорится в заявлении. – Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию».