НХЛ приостановила отношения с российскими партнерами

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение приостановить сотрудничество с российскими деловыми партнерами, сообщается на официальном сайте лиги.
«Национальная хоккейная лига выражает беспокойство из-за вторжения России в Украину и призывает к скорейшему мирному разрешению вопроса», – говорится в заявлении. – Мы также обеспокоены благополучием игроков из России, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от России. Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию».
Кроме того, в НХЛ приняли решение приостановить работу российских социальных сетей и сайтов на русском языке, а также не планировать проведение спортивных мероприятий на территории России.
28 февраля также стало известно, что российские футбольные команды, в том числе сборную, исключили из участников международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Такое решение европейских ведомств связано с решением Владимира Путина.
24 февраля президент России принял решение о специальной военной операции, цель которой – защита жителей ЛНР и ДНР.