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4 часа назад

Международная федерация хоккея отказалась переносить ЧМ из Петербурга

Елена Прошина

Международная федерация хоккея (IIHF) не стала принимать решение о переносе чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга. Как заявил глава организации Люк Тардиф, в IIHF надеются на дипломатическое решение ситуации, пишет ТАСС.

Международная федерация хоккея отказалась переносить ЧМ из Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все еще надеемся, что можно найти дипломатическое решение», — заявил Тардиф.

Напомним, что 28 февраля совет IIHF принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года, а также перенести молодежный чемпионат мира 2023 года из Новосибирска и Омска в другую страну. Принятые решения могут быть отменены в случае разрешения ситуации на Украине.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела заявил, что участие сборных России и Белоруссии в чемпионате мира 2022 года невозможно. Организация потребовала полного исключения стран из международной хоккейной деятельности.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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