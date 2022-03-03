У лидера юниорской сборной России по хоккею нашли рак

У хоккеиста юниорской сборной России и системы омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко обнаружили онкологическое заболевание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Шевченко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналист заявил, что у 18-летнего игрока злокачественное заболевание лимфоидной ткани Лимфома Ходжкина. «По этическим соображениям я не писал того, что уже знал давно. Он обязательно победит эту болезнь», — написал он.

В «Авангарде» не прокомментировали информацию о раке, однако подчеркнули, что Мирошниченко скорее всего пропустит весь следующий сезон и будет лечиться в Германии. Клуб взял на себя все расходы, связанные с его лечением. «Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!», - написали в команде.