У лидера юниорской сборной России по хоккею нашли рак

У хоккеиста юниорской сборной России и системы омского «Авангарда» Ивана Мирошниченко обнаружили онкологическое заболевание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Шевченко.
Журналист заявил, что у 18-летнего игрока злокачественное заболевание лимфоидной ткани Лимфома Ходжкина. «По этическим соображениям я не писал того, что уже знал давно. Он обязательно победит эту болезнь», — написал он.
В «Авангарде» не прокомментировали информацию о раке, однако подчеркнули, что Мирошниченко скорее всего пропустит весь следующий сезон и будет лечиться в Германии. Клуб взял на себя все расходы, связанные с его лечением. «Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!», - написали в команде.
Мирошниченко выступает за «Омских ястребов». До этого он намеревался играть в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне спортсмен был капитаном сборной и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Он считается одним из самых перспективных игроков на драфте НХЛ 2022 года.