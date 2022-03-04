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2 часа назад

"Вашингтон" разгромил "Каролину" благодаря шайбам Овечкина, Кузнецова и Орлова

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" со счетом 4:0. Счет в матче открыл российский нападающий Евгений Кузнецов. Ему ассистировали его одноклубники Александр Овечкин и Ти Джей Оши.

"Вашингтон" разгромил "Каролину" благодаря шайбам Овечкина и Кузнецова
Фото: NHLNHL

Удвоил преимущество Мартин Фехервари с передач Конора Шири и Гарнета Хэтуэя. До разгромного счет довел Овечкин, голевые передачи которому отдали Джон Карлсон и Оши. Четвертую шайбу "Кэпиталз" забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передач Шири и Джастина Шульца. Таким образом, "Вашингтон" после 56 проведенных встреч располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 67 очков. "Каролина" после 54 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 79 баллов.

Встреча прошла на стадионе "Кэпитал Уан Арена" в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что нападающий "Питтсбург Пингвинз" отдал две результативные передачи в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг".

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Хоккей,Конор Шири,Каролина Харрикейнз,Джастин Шульц,Джон Карлсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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