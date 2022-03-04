"Вашингтон" разгромил "Каролину" благодаря шайбам Овечкина и Кузнецова

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над " Каролиной Харрикейнз " со счетом 4:0. Счет в матче открыл российский нападающий Евгений Кузнецов . Ему ассистировали его одноклубники Александр Овечкин и Ти Джей Оши.

Удвоил преимущество Мартин Фехервари с передач Конора Шири и Гарнета Хэтуэя. До разгромного счет довел Овечкин, голевые передачи которому отдали Джон Карлсон и Оши. Четвертую шайбу "Кэпиталз" забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передач Шири и Джастина Шульца. Таким образом, "Вашингтон" после 56 проведенных встреч располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 67 очков. "Каролина" после 54 матчей возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 79 баллов.