Стало известно о давлении на Овечкина из-за Украины

Генеральный менеджер хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о невероятном давлении, которое испытывают российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за ситуации на Украине. Как сообщает «Газета.ru», клуб пытается поддержать россиян, в том числе и 36-летнего Александра Овечкина.
«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Ему тяжело. Мы общаемся с ним. На него давят со всех сторон, но он пытается разобраться. Поэтому клуб пытается его поддержать», — приводит слова Маклеллана Fox News.
Напомним, что Овечкин стал игроком «Кэпиталз» в 2005 году. Текущий сезон он проводит крайне результативно — за 54 матча ему удалось забросить 32 шайбы и дать 32 голевые передачи. На сегодняшний день 36-летний российский хоккеист забил 763 шайбы и занимает четвертое место по числу забитых голов среди всех спортсменов НХЛ.