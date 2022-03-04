Стало известно о давлении на Овечкина из-за Украины

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Ему тяжело. Мы общаемся с ним. На него давят со всех сторон, но он пытается разобраться. Поэтому клуб пытается его поддержать», — приводит слова Маклеллана Fox News.