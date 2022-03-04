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3 часа назад

Стало известно о давлении на Овечкина из-за Украины

Елена Прошина

Генеральный менеджер хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о невероятном давлении, которое испытывают российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за ситуации на Украине. Как сообщает «Газета.ru», клуб пытается поддержать россиян, в том числе и 36-летнего Александра Овечкина.

Стало известно о давлении на Овечкина из-за Украины
Фото: ReutersReuters

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоционален и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление. Ему тяжело. Мы общаемся с ним. На него давят со всех сторон, но он пытается разобраться. Поэтому клуб пытается его поддержать», — приводит слова Маклеллана Fox News.

Напомним, что Овечкин стал игроком «Кэпиталз» в 2005 году. Текущий сезон он проводит крайне результативно — за 54 матча ему удалось забросить 32 шайбы и дать 32 голевые передачи. На сегодняшний день 36-летний российский хоккеист забил 763 шайбы и занимает четвертое место по числу забитых голов среди всех спортсменов НХЛ.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Александр Овечкин,
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