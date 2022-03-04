В «Вашингтоне» рассказали о невероятном давлении на Овечкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что на Александра Овечкина оказывается очень сильное давление из-за ситуацией между Россией и Украиной.

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«Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает всё близко к сердцу. На него оказывалось невероятное давление», — цитирует гендиректора «Кэпиталз» Fox News.

По словам Маклеллана, Овечкин был лицом франшизы «Вашингтона» и лицом хоккея для местных болельщиков. Он напомнил, что дети россиянина родились в США. Гендиректор подчеркнул, что из-за своего статуса капитан «Кэпиталз» попал в очень трудную ситуацию.

Также Маклеллан отметил, что всем российским хоккеистам НХЛ сейчас очень тяжело, поскольку на них оказывается серьёзное давление с призывом высказывать свои политические взгляды.