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45 минут назад

В «Вашингтоне» рассказали о невероятном давлении на Овечкина

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что на Александра Овечкина оказывается очень сильное давление из-за ситуацией между Россией и Украиной.

В «Вашингтоне» рассказали о невероятном давлении на Овечкина
Фото: Gettyimages.ru © Rob CarrGettyimages.ru © Rob Carr

«Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает всё близко к сердцу. На него оказывалось невероятное давление», — цитирует гендиректора «Кэпиталз» Fox News.

По словам Маклеллана, Овечкин был лицом франшизы «Вашингтона» и лицом хоккея для местных болельщиков. Он напомнил, что дети россиянина родились в США. Гендиректор подчеркнул, что из-за своего статуса капитан «Кэпиталз» попал в очень трудную ситуацию.

Также Маклеллан отметил, что всем российским хоккеистам НХЛ сейчас очень тяжело, поскольку на них оказывается серьёзное давление с призывом высказывать свои политические взгляды.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов показывают достойную игру под сильным психологическим давлением.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Валерий Каменский,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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