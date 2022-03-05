«Каролина» в овертайме обыграла «Питтсбург»

«Каролина» одолела «Питтсбург» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, передает «МИР 24».

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Как отмечается, в составе хозяев Джордан Стаал оформил дубль, а победную шайбу записал на свой счет российский нападающий Андрей Свечников. Добавим, что 21-летний хоккеист смог прервать безголевую серию, которая длилась шесть поединков. Всего в 52 играх сезона Свечников набрал 51 очко (23 года + 28 передач).

В составе «пингвинов» точные броски удались Джейку Гюнцелю и Сидни Кросби. Российский форвард «Питтсбурга» результативными действиями отметиться не сумел.