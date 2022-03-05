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3 часа назад

Российский хоккеист выставил на продажу замок в США с огромной скидкой

Елена Прошина

Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, российский хоккеист Илья Ковальчук решил избавиться от своего замка в США. Как сообщает «Лента.ру», спортсмен выставил на продажу свой особняк в населенном пункте Альпайн в штате Нью-Джерси.

Российский хоккеист выставил на продажу замок в США с огромной скидкой
Фото: ReutersReuters

Ковальчук купил недвижимость в 2019 году за $17,99 млн (более 2 млрд рублей). В 2020-ом году он уже пытался продать особняк, однако не смог найти покупателя. Сейчас же замок продается с солидной скидкой — за $14,99 млрд (около 1,7 млрд рублей).

В доме площадью более 2 тысяч квадратных метров имеется 8 спален, 11 ванных комнат, 3 туалета, гостиная, две кухни, кладовая, винный погреб и столовая, площади которой хватило бы для проведения банкетов. Также в подвале особняка оборудованы лаундж-зона, театр, бар и комната для гостей.

Хоккей,Илья Ковальчук,
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