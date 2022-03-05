Российский хоккеист выставил на продажу замок в США с огромной скидкой

Чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, российский хоккеист Илья Ковальчук решил избавиться от своего замка в США. Как сообщает «Лента.ру», спортсмен выставил на продажу свой особняк в населенном пункте Альпайн в штате Нью-Джерси.

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Ковальчук купил недвижимость в 2019 году за $17,99 млн (более 2 млрд рублей). В 2020-ом году он уже пытался продать особняк, однако не смог найти покупателя. Сейчас же замок продается с солидной скидкой — за $14,99 млрд (около 1,7 млрд рублей).