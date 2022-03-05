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4 часа назад

«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Елена Прошина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» усилил охрану своего капитана Александра Овечкина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального менеджера американской команды Брайана Маклеллана.

«Вашингтон» усилил охрану Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он не сообщил подробностей, но отметил, что в сборной знают о негативной реакции, которую Овечкин получил в социальных сетях. В связи с этим «Вашингтон» принял шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело — семьям здесь, семьям дома. Это тяжелая ситуация», — приводятся в материале слова Маклеллана.

Ранее Овечкин публично выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Между тем, НХЛ объявила, что приостанавливает отношения с деловыми партнерами из России и закрывает свои русскоязычные медиаресурсы.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Александр Овечкин,
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