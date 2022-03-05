«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» усилил охрану своего капитана Александра Овечкина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального менеджера американской команды Брайана Маклеллана.

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Он не сообщил подробностей, но отметил, что в сборной знают о негативной реакции, которую Овечкин получил в социальных сетях. В связи с этим «Вашингтон» принял шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело — семьям здесь, семьям дома. Это тяжелая ситуация», — приводятся в материале слова Маклеллана.