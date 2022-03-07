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1 час назад

Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина признали третьей звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ
Фото: InstagramInstagram

Россиянин помог своей команде одержать три победы в трех матчах. Шестеркин отразил 95,5 процентов бросков и в среднем за игру пропустил 1,67 шайбы.

Первой звездой недели был признан форвард «Даллас Старс» Джейсон Робертсон. Он забросил семь шайб в трех матчах. Второй звездой стал нападающий «Аризоны Койотис» Ник Шмальц. В двух матчах он набрал поразил ворота соперника три раза и отдал пять голевых передач, набрав восемь очков.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 37 матчей, 28 из которых завершились победой. Всего россиянин провел за «Рейнджерс» 84 встречи. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.

Хоккей,Игорь Шестеркин,
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