Российский хоккеист взбесился из-за вопроса журналиста о политике

Российский хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Иван Проворов, представляющий «Филадельфию Флайерз», эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о ситуации на Украине.
Проворов отказался высказываться на эту тему.
«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике», — приводит слова защитника Philly Hockey Now.
Российский хоккеист подчеркнул, что будет отвечать на вопросы только о хоккее.
«Если у вас, ребята, есть вопросы по хоккею, вы можете задать их мне, — заявил Проворов. — Я здесь не для того, чтобы обсуждать с вами политику. Мое мнение вас не касается».
В текущем розыгрыше НХЛ «Филадельфия» занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе. В 9 последних матчах команда потерпела 8 поражений.
«Очевидно, нам не хватает слаженности в последних матчах. Разумеется, нам нужно выступать лучше», — сказал Проворов.
Всего в НХЛ принимает участие 41 хоккеист из России.
Ранее сообщалось, что две передачи Валерия Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Калгари».