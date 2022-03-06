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2 часа назад

Российский хоккеист НХЛ взбесился из-за вопроса журналиста: я здесь не для того, чтобы говорить о политике

Газета.RuГазета.Ru

Российский хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Иван Проворов, представляющий «Филадельфию Флайерз», эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о ситуации на Украине.

Российский хоккеист взбесился из-за вопроса журналиста о политике
Фото: Eric Hartline/USA TODAY SPORTSEric Hartline/USA TODAY SPORTS

Проворов отказался высказываться на эту тему.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике», — приводит слова защитника Philly Hockey Now.

Российский хоккеист подчеркнул, что будет отвечать на вопросы только о хоккее.

«Если у вас, ребята, есть вопросы по хоккею, вы можете задать их мне, — заявил Проворов. — Я здесь не для того, чтобы обсуждать с вами политику. Мое мнение вас не касается».

В текущем розыгрыше НХЛ «Филадельфия» занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе. В 9 последних матчах команда потерпела 8 поражений.

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«Очевидно, нам не хватает слаженности в последних матчах. Разумеется, нам нужно выступать лучше», — сказал Проворов.

Всего в НХЛ принимает участие 41 хоккеист из России.

Ранее сообщалось, что две передачи Валерия Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Калгари».

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