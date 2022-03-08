Овечкин: талант делал Ягра особенным

"Ты обращаешь внимание на мелкие детали, на то, что он будет делать на льду. Он всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки. Что делало Ягра особенным? Просто талант. И он любит хоккей", – сказал Овечкин.