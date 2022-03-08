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27 минут назад

Овечкин: талант делал Ягра особенным

Газета.RuГазета.Ruиещё 20

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что делает Яромира Ягра особенным. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин: талант делал Ягра особенным
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

"Ты обращаешь внимание на мелкие детали, на то, что он будет делать на льду. Он всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки. Что делало Ягра особенным? Просто талант. И он любит хоккей", – сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин забросил 34 шайбы и сделал 34 результативные передачи. По системе гол + пас он безоговорочно является лучшим в своей команде, а среди всех игроков текущего сезона в лиге - восьмым.

Россиянин за свою карьеру в НХЛ забросил уже 764 шайбы и продолжает погоню за титулом лучшего бомбардира в истории лиги. Его отставание от Яромира Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до двух шайб — в активе чеха 766 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801).

Ранее Ягр заявил, что Овечкин показывает гораздо больше любви к хоккею, чем он.

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