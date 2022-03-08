Овечкин: талант делал Ягра особенным

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что делает Яромира Ягра особенным. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
"Ты обращаешь внимание на мелкие детали, на то, что он будет делать на льду. Он всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки. Что делало Ягра особенным? Просто талант. И он любит хоккей", – сказал Овечкин.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин забросил 34 шайбы и сделал 34 результативные передачи. По системе гол + пас он безоговорочно является лучшим в своей команде, а среди всех игроков текущего сезона в лиге - восьмым.
Россиянин за свою карьеру в НХЛ забросил уже 764 шайбы и продолжает погоню за титулом лучшего бомбардира в истории лиги. Его отставание от Яромира Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до двух шайб — в активе чеха 766 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801).
Ранее Ягр заявил, что Овечкин показывает гораздо больше любви к хоккею, чем он.