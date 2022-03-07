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3 часа назад

Капризов обошел Овечкина в списке бомбардиров сезона НХЛ

Газета.RuГазета.Ru

Российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" (3:6). Теперь на счету 24-ленего россиянина 70 (28+42) очков в 53 матчах сезона.

Капризов обошел Овечкина в списке бомбардиров сезона НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Капризов обошел капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и делит 5-7-е места в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с Остоном Мэттьюсом ("Торонто Мэйпл Лифс") и Наземом Кадри ("Колорадо Эвеланш").

Овечкин расположился на восьмой позиции с 68 (34+34) очками. Лидерами бомбардирской гонки являются форварды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, у которых по 79 очков.

Ранее сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Сиэтл Кракен" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам матча первой звездой был признан Александр Овечкин, записавший на свой счет гол и два результативных паса. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 764 гола в регулярных чемпионатах. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги, сократив отставание от идущего третьим чеха Яромира Ягра (766) до двух шайб.

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Хоккей,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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