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2 часа назад

"Флорида" одержала победу над "Питтсбургом" в матче НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

"Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над "Питтсбург Пингвинз" со счётом 4:3.

"Флорида" одержала победу над "Питтсбургом" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Аарон Экблад, Энтони Дюклер и Картер Вераге. За "Питтсбург" забили Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал один результативный пас.

Таким образом, после 58-и проведенных встреч "Питтсбург" располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 77 очков. "Флорида" находится на второй строчке, набрав за 57 матчей 83 балла. 12 марта "Питтсбург" проведет встречу с "Вегас Голден Найтс". 11 марта "Флорида" на своем льду примет "Филадельфию Флайерз".

Ранее сообщалось, что нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин и Бэкстрем стали девятой парой игроков в истории НХЛ, сыгравшей вместе 1000 матчей.

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