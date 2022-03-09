"Флорида" одержала победу над "Питтсбургом" в матче НХЛ

"Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над "Питтсбург Пингвинз" со счётом 4:3.

Таким образом, после 58-и проведенных встреч "Питтсбург" располагается на пятой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 77 очков. "Флорида" находится на второй строчке, набрав за 57 матчей 83 балла. 12 марта "Питтсбург" проведет встречу с "Вегас Голден Найтс". 11 марта "Флорида" на своем льду примет "Филадельфию Флайерз".