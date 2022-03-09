«Вашингтон» поддержал российских хоккеистов команды

— «Кэпиталз» полностью поддерживает наших российских игроков и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, готовы предложить нашу помощь им и их семьям, — говорится в сообщении клуба.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции».