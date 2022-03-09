Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

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В ночь на среду, 9 марта, россиянин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Калгари Флеймс». Голы помогли столичному клубу одержать победу со счетом 5:4.

Второй звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, сделавший хет-трик. Третьей звездой признан форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. На его счету пять передач и один гол.