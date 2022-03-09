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17 минут назад

«Вашингтон» решил поддержать российских хоккеистов

Мария Иванова

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» пообещал поддерживать своих российских игроков на фоне украинского кризиса. Заявление опубликовано в твиттере клуба.

«Вашингтон» поддержал российских хоккеистов команды
Фото: ReutersReuters

В «Вашингтон Кэпиталз» отметили, что «полностью поддерживают своих российских игроков и их семьи за границей».

«Мы понимаем, что они оказались в сложной ситуации, и готовы предложить свою помощь им и их семьям», - заявили в клубе.

За «Вашингтон» выступают российские нападающие Александр Овечкин (капитан, играет в клубе с 2005 года) и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Ранее Овечкин прокомментировал украинский кризис, выразив надежду, что «это скоро закончится и все будет хорошо».

Он отметил, что это тяжелая ситуация и для Украины, и для России, отметив, что у него в России семья.

Хоккеист заявил, что Владимир Путин - его президент, но сам он вне политики.

Хоккей,Илья Самсонов,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Владимир Путин,
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