Ягр обратился к догнавшему его в гонке снайперов Овечкину

Форвард чешского «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр в Twitter обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину , догнавшему его по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Давай, Ови, теперь мне нужна мотивация вернуться. Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита», — написал хоккеист. Ягр также поинтересовался у подписчиков количеством бросков, которые сделал Уэйн Грецтки, чтобы побить рекорд Горди Хоу.

9 марта Овечкин забросил 766-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Он оформил дубль в гостевом матче с «Калгари» и сравнялся по этому показателю с Ягром.