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35 минут назад

Российский вратарь набрал первый результативный балл в НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в гостевом матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» набрал первый результативный балл в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российский вратарь набрал первый результативный балл в НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Победу в этом матче одержал «Сент-Луис» со счетом 6:2.

На 19-й минуте россиянин стал автором голевой передачи, после которой свою шайбу забросил форвард «Рейнджерс» Райан Строум.

Шестеркин был заменен на 21-й минуте матча после того, как пропустил четыре шайбы в свои ворота. Всего на счету 26-летнего вратаря 13 отраженных бросков за прошедшую встречу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» после 58 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков.

Ранее сообщалось, что Шестеркин в матче с «Виннипег Джетс» повторил достижение 66-летней давности.

Шестеркин отразил 44 броска. По данным пресс-службы НХЛ, россиянин одержал победу в десяти встречах, в которых совершал не менее 40 сейвов. Отмечается, что Шестеркин не потерпел ни одного поражения, когда отражал 40 и более бросков. Российский вратарь стал вторым вратарем после Туукки Раска с сезона-1955/1956, которому удалось добиться этого результата.

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Хоккей,Игорь Шестеркин,Райан Строум,
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