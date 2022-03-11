«Сухарь» Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»

«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:0.

Фото: Twitter «Нью-Йорк Айлендерс» Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Таким образом, «Коламбус» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 59 очков в 28 встречах. «Айлендерс» занимают 11-е место на Западе, набрав 52 балла в 54 матчах.

В следующей игре «Айлендерс» примут на своем поле «Виннипег Джетс». Встреча пройдет 12 марта на стадионе «УБС Арена» в Нью-Йорке. В этот же день на домашнем стадионе «Нэшнуайд Арена» «Коламбус» примет «Миннесоту Уайлд».

Ранее «Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:2.