Российские игроки НХЛ попросили убежище в США или Канаде

Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связываются с иммиграционными юристами для подачи заявления на предоставление убежища или вида на жительство в США и Канаде. Об этом сообщает TSN со ссылкой на источники.

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Игроки и их агенты обеспокоены тем, что правительства США и Канады могут замедлить или прекратить выдачу рабочих виз российским спортсменам, рассказал иммиграционный юрист Джо Кирквуд.

По его словам, команды напуганы тем, что российские игроки будут вынуждены уйти или им не продлят визы.

«Опасения вызывают санкции. США и Канада добавляют новые санкции почти каждый день, и невозможно сказать, как они затронут выдачу новых виз для иностранцев», - заявил юрист, отметив, что считает маловероятным отзыв уже действующих виз.

Иммиграционный адвокат Томас Аркелл подтвердил, что в последние дни к нему обратились несколько игроков НХЛ относительно вариантов постоянного проживания в США.

«Многие европейские игроки обеспокоены текущей угрозой для них, их семьи и их страны», - добавил Аркелл.