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25 минут назад

Коннор обогнал Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче против «Баффало Сейбрз» и остался на первом месте в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

Коннор обогнал Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вторую строчку в рейтинге лучших снайперов занимает хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который забил 39 голов. Тройку лучших замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (38).

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор забросил свою 37-ю шайбу и занял пятую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 37 голов в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 36 шайб и сделал 34 результативные передачи.

Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки, который является лучшим снайпером в истории НХЛ. На его счету 894 заброшенных шайб. На второй позиции — Горди Хоу (801). Овечкин забил 766 голов.

Ранее «Нэшвилл Предаторз» одержали победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

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