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1 час назад

«Миннесота» крупно проиграла «Нэшвиллу», у Капризова «-4»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

«Миннесота» крупно проиграла «Нэшвиллу»
Фото: ReutersReuters

В составе победителей отличились Филип Форсберг (дважды), Роман Йози (дважды), Филип Томасино и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» забивали Мэтт Болди и Джордан Гринвей. Российский нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности «-4». Форвард Дмитрий Куликов закончил игру с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Бостон Брюинз», а «Нэшвилл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

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