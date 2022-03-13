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1 час назад

"Оттава" уступила "Чикаго" в матче НХЛ. Артем Зуб сделал передачу

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"Чикаго" в гостях победил "Оттаву" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Оттава" уступила "Чикаго" в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Adrian Kraus© AP Photo/Adrian Kraus

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Тэйвз (21-я и 23-я минуты), Калеб Джонс (30, 49), Сэм Лафферти (36) и Дилан Стром (51). У "Оттавы" отличились Коннор Браун (4), Томас Чабот (15) и Ник Пол (36). Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился результативной передачей. Всего на его счету 17 очков (4 шайбы + 13 передач) в 58 играх текущего сезона.

На третьей минуте матча нападающий "Оттавы" Паркер Келли толкнул на борт защитника "Чикаго" Коннора Мерфи. В результате полученной травмы Мерфи не смог самостоятельно подняться и покинуть лед, его увезли на носилках. После дополнительного осмотра врачи команды подтвердили, что защитник не сможет продолжить матч.

"Чикаго" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 52 очка в 60 матчах. "Оттава" с 47 очками в 58 играх идет шестой в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Чикаго" примет "Бостон" 16 марта, "Оттава" днем ранее дома сыграет с "Аризоной".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Аризону" со счетом 3:2, "Нью-Джерси" дома по буллитам одержал победу над "Анахаймом" (2:1).

Хоккей,Келли Паркер,Томас Чабот,Калеб Джонс,Артем Зуб,Коннор Браун,Коннор Мерфи,Джонатан Тэйвз,
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