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2 часа назад

Сергачев подрался с Арчибальдом и показал болельщикам «Эдмонтона» два пальца

Сегодня, 13 марта, состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» ( «Нефтяниками») и «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Молниями»). После гола со стороны «Тампы» между командами началась драка. Особенно «отличились» защитник «Молний» Михаил Сергачев и нападающий «Нефтяников» Джош Арчибальд. Об этом пишет Sport.ru.

Сергачев подрался с Арчибальдом и показал болельщикам «Эдмонтона» два пальца
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что вначале американский хоккеист прижал Сергачева ко льду и обездвижил его. Но после того, как Михаилу удалось вырваться из захвата, он не успокоился, а стал бить Джоша кулаком по затылку.

Драчунов быстро разняли судьи. После происшествия Сергачева отправили на скамейку штрафников. Болельщики «Молний», рассказал «Спорт-экспресс», принялись дразнить и высмеивать россиянина. На что тот показал два пальца, с намеком на то, что завоевал два Кубка Стэнли.

«Чемпионат» напомнил, что у лучшего хоккеиста «Нефтяников» Коннора Макдэвида таких трофеев вообще нет.

Хоккей,Джош Арчибальд,Михаил Сергачев,Коннор Макдэвид,
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