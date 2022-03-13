Сергачев подрался с Арчибальдом и показал болельщикам «Эдмонтона» два пальца

Сегодня, 13 марта, состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» ( «Нефтяниками») и «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Молниями»). После гола со стороны «Тампы» между командами началась драка. Особенно «отличились» защитник «Молний» Михаил Сергачев и нападающий «Нефтяников» Джош Арчибальд. Об этом пишет Sport.ru.

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Издание отмечает, что вначале американский хоккеист прижал Сергачева ко льду и обездвижил его. Но после того, как Михаилу удалось вырваться из захвата, он не успокоился, а стал бить Джоша кулаком по затылку.

Драчунов быстро разняли судьи. После происшествия Сергачева отправили на скамейку штрафников. Болельщики «Молний», рассказал «Спорт-экспресс», принялись дразнить и высмеивать россиянина. На что тот показал два пальца, с намеком на то, что завоевал два Кубка Стэнли.