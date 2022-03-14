"Вегас" проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ

"Вегас" проиграл "Коламбусу" со счетом 4:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Патрик Лайне (3-я минута), Коул Силлинджер (12, 26, 28), Оливер Бьоркстранд (13) и Эрик Робинсон (60). У "Вегаса" отличились Джонатан Маршессо (4), Уильям Каррье (8), Евгений Дадонов (29) и Джек Эйкел (43).

Российский форвард "Вегаса" Дадонов набрал 24-е очко в 59 играх сезона, всего он забросил 12 шайб и отдал 12 голевых пасов. Его соотечественник и одноклубник защитник Даниил Мироманов результативными действиями не отметился. Отличиться не удалось и российским игрокам "Коламбуса" защитнику Владиславу Гаврикову и форварду Егору Чинахову.

"Вегас", набравший 68 очков в 61 игре, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 63 очками после 60 встреч идет пятым в Столичном дивизионе.