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11 минут назад

"Вегас" проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ. Дадонов забросил шайбу

ТАССТАСС

"Вегас" проиграл "Коламбусу" со счетом 4:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе победителей шайбы забросили Патрик Лайне (3-я минута), Коул Силлинджер (12, 26, 28), Оливер Бьоркстранд (13) и Эрик Робинсон (60). У "Вегаса" отличились Джонатан Маршессо (4), Уильям Каррье (8), Евгений Дадонов (29) и Джек Эйкел (43).

Российский форвард "Вегаса" Дадонов набрал 24-е очко в 59 играх сезона, всего он забросил 12 шайб и отдал 12 голевых пасов. Его соотечественник и одноклубник защитник Даниил Мироманов результативными действиями не отметился. Отличиться не удалось и российским игрокам "Коламбуса" защитнику Владиславу Гаврикову и форварду Егору Чинахову.

"Вегас", набравший 68 очков в 61 игре, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" с 63 очками после 60 встреч идет пятым в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Вегас" в гостях сыграет с "Виннипегом" 16 марта, "Коламбус" на следующий день на выезде встретится с "Оттавой".

Хоккей,Даниил Мироманов,Эрик Робинсон,Джонатан Маршессо,Владислав Гавриков,Патрик Лайне,Евгений Дадонов,
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