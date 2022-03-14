Василевский признан первой звездой матча с «Ванкувером»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграл «Ванкувер Кэнакс».

Российский голкипер команды из Флориды Андрей Василевский отразил 35 бросков. 27-летний вратарь был признан первой звездой матча.

Игра, которая прошла на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из США.