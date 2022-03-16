Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов за всю историю лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Известно, что в матче чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» спортсмен отметился заброшенной шайбой. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767.

Также Александр Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, который за все время регулярных чемпионатов забросил 766 шайб.

Также Овечкин вышел на чистое 23-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен.

— Таким образом, капитан «Вашингтона» обошел Бретта Халла (1391 очко в 1269 матчах) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен, — передает РИА Новости.

19 января после гола в ворота Winnipeg Jets российский хоккеист занял первое место в рейтингах лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Второе место в обоих списках у нападающего клуба Edmonton Oilers Леона Драйзайтля — 26 голов и 54 очка.