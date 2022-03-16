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1 час назад

Овечкин обошёл Ягра в гонке снайперов, проведя на 477 игр меньше

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Сегодня, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место.

Овечкин обошел Ягра в гонке снайперов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для этого форварду потребовалось 1256 игр – это на 477 матчей меньше, чем провёл Ягр (1733). Таким образом, Александр стал первым европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

В текущем сезоне этот гол стал 37-м для Овечкина.

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