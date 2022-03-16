Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обогнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.

«Саша молодец! Ожидаемое достижение, но при этом заоблачное. Теперь надо выходить на второе место. Там не такой большой отрыв. Видимо, отложит это уже на следующий сезон.



Очень ценно, что Овечкин дарит такие эмоции. Создаёт правильный, человечный и настоящий образ России», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил европейский рекорд Яромира Ягра и вышел на чистое третье место списка снайперов в истории НХЛ, а помог ему в этом Евгений Кузнецов.

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36-летний Овечкин в домашнем матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:3 Б) забил 37-й гол в этом регулярном чемпионате и 767-й за карьеру в НХЛ. Александр превзошел Ягра и теперь единолично открывает исторический топ-3 снайперов лиги. Впереди только два великих канадца — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин вышел на отметку 767 голов за 1256 матчей, Ягру потребовалось на 477 игр больше. Александр проводит 0,61 гола в среднем за матч, а после 30-летия в сентябре 2015 года эта цифра незначительно меньше и превосходит динамику Хоу и Гретцки в том же возрасте — 0,59 (против 0,42 и 0,34).

Первый номер драфта НХЛ-2004 после дебюта в сезоне-2005/06 набрал 1392 очка (767 голов, 625 передач) в 1256 матчах. За это время россиянин лучший в лиге по голам и баллам за результативность, а также по шайбам (279, рекорд лиги) и очкам (520) в большинстве, победным голам (120). Вдобавок он рекордсмен клуба по голам в овертайме (24), матчам с двумя и более шайбами (157) и броскам (5991).

Исторический гол Овечкин забил в конце третьего периода, за 4.58 до сирены матча с «Айлендерс». Это случилось против команды тренера Барри Тротца, вместе с которым капитан принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в 2018 году. Кузнецов выиграл вбрасывание у Жана-Габриэля Пажо в правом круге, Конор Шири сместился к центрфорварду, а стоявший за ними Александр подобрал шайбу, бросил по воротам и пробил бывшего одноклубника Семена Варламова.

Сразу после гола Овечкин попал в объятия всей команды. Вашингтонская арена Capital One весь вечер была в предвкушении события, каждый выход на лед и попытка забить форварда отзывались на трибунах гулом. После того как Александр отпраздновал 767-й гол под фирменную песню из своего плейлиста Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера, зрители устроили ему овацию. Через 16 с половиной лет после того, как на той же самой арене в начале октября 2005 года Ови провел первый матч с первым голом в НХЛ.

Овечкин забил 767-й гол вскоре после дебютной шайбы шведского форварда «Вашингтона» Акселя Юнссона-Фьелльбю и вывел хозяев льда вперед. «Кэпиталз» не удалось удержать победу в основное время, ее в затянувшейся серии буллитов команде принес Шири.

«Алекс, продолжай забивать»

После исторического гола Овечкина «Вашингтон» и НХЛ смогли выпустить заготовленное видео с поздравлениями Яромира Ягра. 50-летняя чешская легенда продолжает играть на уровне высшей лиги в родном «Кладно». Яромир завершил североамериканскую карьеру после 24 сезонов в 2018 году, но в своем обращении в очередной раз намекнул на возможное возвращение.

«Алекс, великая восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лидером по голам в НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать, продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я не ушел из хоккея до сих пор. И есть шанс, что я могу вернуться в НХЛ и начну преследовать тебя!» — сказал Ягр с переходом на полушепот и подмигнул.

«Я просто закрываю глаза и бросаю»

После матча в раздевалке «Вашингтона» было шумно. Капитан душевно поблагодарил команду и всех в своей речи. Кузнецов оказался рядом с Овечкиным и на льду в историческом моменте, и на фото со ставшей сувенирной шайбой. Евгений после хет-трика в Ванкувере по командной традиции передал топор лучшего нападающему игры Юнссону-Фьелльбю, а Александр получил щит вовсе не как лучший защитник.

О втором голе Кузнецова в матче против «Кэнакс» много шутили, что он украл у Ови рекордный гол. Теперь центрфорвард помог снайперу его оформить и закончить ожидание большого события. Оно несколько растянулось после неудачной попытки Александра во второй раз попасть в пустые ворота после дубля в игре с «Калгари», после чего на канадском выезде было еще полтора десятка бросков без гола против «Эдмонтона» и «Ванкувера».

«Да, знаете, на меня тут Кузя давил, — начал Овечкин совместную с Евгением пресс-конференцию после вопроса о том, может ли он теперь вздохнуть с облегчением. — Знаете, броски по пустым воротам, выходы один на один, тяжело играть вместе с таким центром, который давит на тебя все время. Он хотел войти в историю — и вот сейчас вошел. Думаю, ты тоже чувствуешь облегчение, так?»

«Да, я наконец-то попал на фотографию, — рассмеялся Кузнецов. — Теперь она у меня будет».

Дальше Овечкин рассказал о своих особенных чувствах от попадания в топ-3 снайперов в сравнении с выходом на четвертое, пятое и другие места.

«Да, я очень счастлив, — заметил Александр. — Быть первым европейским игроком по голам в истории, игроком из России — это довольно круто. Знаете, пройти всех хоккеистов с такими именам, таких легенд — это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то сможет побить мой рекорд. Посмотрим».

Овечкин также ответил на вопрос, отличается ли впечатление теперь, поскольку он прошел Ягра — того, с кем знаком и против кого играл.

«Да, как уже сказал, это нечто особенное, — заметил Александр, вспомнив о трех сезонах Яромира в «Авангарде». — Наверное, если бы он не уезжал в КХЛ, думаю, он мог быть вторым или даже первым. Но что есть, то есть. Я счастлив. Как сказал, быть первым среди европейцев, игроком из России — это довольно круто».

Овечкин сказал, что не видел поздравление от Ягра. И на переданное ему обещание чеха вернуться отреагировал просто: «О да, круто, знаете, это круто».

Александр также раскрыл секрет после вопроса, что он чувствует в такие моменты, когда шайба в игре и перед его броском все понимают: сейчас должен быть гол.

«Я просто закрываю глаза и бросаю, — сказал Ови с серьезным видом, но все уловили его иронию. — У меня были очень хорошие шансы в предыдущих играх. Знаете, наконец-то Кузя выиграл хорошее вбрасывание, прямо на мою клюшку. И вдобавок я забил моему очень хорошему другу Варли. Это тоже приятно».

Овечкин оценил свои шансы догнать Хоу и Гретцки после вопроса, не считает ли он чем-то невероятным или неким сумасшествием, что теперь уступает только двум великим канадцам.

«Да, это есть, — сказал Александр. — Знаете, но я все еще играю. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. И даже никогда не знаешь, что случится завтра. Я счастлив, что добился этого, что мы всей командой это сделали. Теперь это просто вопрос времени. Если я смогу сделать это, сделаю. Если что-то не должно быть, то не произойдет. Что ж, сейчас я счастлив».

«Все участвовали в этом достижении»

Кузнецов получил еще один повод пошутить об историческом фото. Евгению напомнили о 700-м голе Александра при его участии, теперь он ассистировал под 767-й.

«Да, так и было. Он прихватил меня на фото, как и сейчас, — сказал Евгений о своих передачах. — Знаете, как говорил раньше, сейчас он просто друг, партнер по команде. Ты даже не думаешь, с кем играешь. Он нам очень близок. Мы даже не говорим о его достижениях, всех этих вехах. Уверен, что в один день, когда закончу карьеру, надеюсь, он тогда по-прежнему будет со мной дружить, мы сядем где-то и вспомним подобные моменты и его рекорды. А пока мы вроде как просто переворачиваем страницу и фокусируемся на том, что будет дальше. Сезоны такие длинные, а карьера такая короткая, что даже нет времени думать об этом».

Овечкин оценил празднование гола, когда на лед выскочила вся команда, а также вклад в свой рекорд всех партнеров.

«Думаю, все хотели, чтобы я забил этот гол, — сказал Александр. — Знаете, речь не о том, кто с тобой в звене, есть команда, мы играем вместе. Не так важно, кто был на льду, все участвовали в этом достижении. Так что я даже больше рад и благодарен за то, что играю в такой команде такое долгое время с такими особенными парнями».

Овечкин при всей радости от рекорда и победы пожалел об отсутствии рядом семьи: супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также родители Михаил и Татьяна находятся в России и пропустили этот вечер в Вашингтоне.

«Всегда здорово, когда добиваешься какого-то рекорда и при этом побеждаешь, — сказал Александр. — Отстойно только, что мои дети, жена и родители не видели это вживую, но они смотрели хоккей дома. Все счастливы. И это самое главное».

Овечкин вдобавок ответил на вопрос, как он переживает эти непростые две недели.

«Знаете, это было тяжело, — сказал Александр. — Но, как говорил, мы спортсмены и должны делать свою работу, фокусироваться на том, что мы умеем делать лучше всего, играть в хоккей и наслаждаться моментом».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сегодня вышел на единоличное третье место в гонке снайперов в истории НХЛ.

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту. Человек знает, чего он хочет, стремится к этому. Кроме уважения Овечкину, даже сложно что-то говорить. Желаю ему дальнейших успехов!» – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обогнал Яромира Ягра в снайперской гонке в истории НХЛ.

«Для Овечкина это не предел. Саша же великий, а не Саша третье место. Будем ещё больше гордиться, когда станет первым. Я уверен, что он обгонит Гретцки и станет величайшим. Если, конечно, дадут», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анастасия Шубская, жена российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в «Инстаграме» поздравила мужа с достижением. Благодаря голу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтона» вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по количеству голов, обойдя Яромира Ягра.

«Третий в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Горжусь тобой, любимый», — написала Анастасия в «сториз» в «Инстаграме», прикрепив эмодзи в виде сердца.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о достижении россиянина Александра Овечкина, который вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

— Это колоссальное достижение. Лига существует уже очень давно, и через нее прошло много игроков. Это особенный момент — выйти на третье место в списке бомбардиров и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр. Я имел возможность тренировать его, когда мы были в «Филадельфии». Также это особенный момент для Ови, его семьи, болельщиков, парней по команде, особенно тех, кто был здесь с ним на протяжении долгого времени. Эта замечательная и особенная ночь, — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Барри Тротц, возглавляющий «Айлендерс», и который был тренером «Кэпиталз» с 2014 по 2018 год, также отметил достижение россиянина.

— Конечно, поздравляю его. Хотелось бы, чтобы он не забивал нам, но он продолжает подниматься в списке бомбардиров, — сказал Тротц.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сегодня вышел на чистое третье место по количеству голов в НХЛ.

«Весь хоккейный мир поздравляет его. Когда он сравнялся с Ягром, написал ему: «Саня, только вперёд. Отступать некуда». Так что он молодец.



Очень сожалею, что в своё время была пандемия. Если бы не она, то был бы уже на втором месте. Дай бог Саше здоровья, он своё последнее слово в этом сезоне ещё не сказал», – передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил надежду на то, что форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин уже в этом сезоне сможет выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.

Специалист рассказал, что поздравил хоккеиста с завоеванием звания лучшего снайпера НХЛ среди европейцев. При этом Жамнов отметил, что на россиянина в Северной Америке оказывается давление.