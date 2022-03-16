Умер двукратный обладатель Кубка Стэнли Жан Потвин

Бывший защитник клуба, выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), «Нью-Йорк Айлендерс», двукратный обладатель Кубка Стэнли Жан Потвин скончался вечером во вторник, 15 марта, в возрасте 72 лет. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Лу Ламориелло, передает газета «Известия».

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«Наши мысли и молитвы обращены ко всей семье Потвин. Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто скорбит о его утрате», — говорится в его заявлении.

Причина смерти при этом не уточняется.

Жан Потвин родился в Канаде в 1949 году. Свою профессиональную хоккейную карьеру начал в возрасте 20 лет в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

За 11 лет карьеры в НХЛ Потвин забил 63 мяча и 224 передачи в 613 матчах Лиги. При этом в «Айлендерс» он играл большую часть времени. Он также выступал за «Кингз», «Флайерз», «Кливленд Баронс» и «Миннесота Норт Старз».