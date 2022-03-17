Плющенко обратился к Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на достижение российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который ранее вышел на единоличное третье место в снайперской гонке в истории Национальной хоккейной лиги НХЛ. Российский хоккеист обошёл по этому показателю легендарного чеха Яромира Ягра.