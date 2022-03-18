Отстранение российских хоккеистов от международных турниров обжаловали

Федерация хоккея России направила в дисциплинарный комитет жалобу на решение совета Международной федерации хоккея об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью», — отмечается в заявлении.

Также в организации обратили внимание, что IIHF также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Ограничения, в частности, коснулись и хоккея.