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3 часа назад

Отстранение российских хоккеистов от международных турниров обжаловали

Елена Прошина

Федерация хоккея России направила в дисциплинарный комитет жалобу на решение совета Международной федерации хоккея об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отстранение российских хоккеистов от международных турниров обжаловали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплочённостью», — отмечается в заявлении.

Также в организации обратили внимание, что IIHF также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Ограничения, в частности, коснулись и хоккея.

После отстранения российской сборной стало известно, что национальная команда Швейцарии на два года заменит Россию на этапах Евротура.

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