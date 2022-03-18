Быков: мировой хоккей многое потеряет без сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об отстранении национальной команды от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат».
«Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России. Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет. На мой взгляд, если уберешь одну нацию, наступит ущербность», – заявил Быков.
Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ИИХФ приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего Молодежного чемпионата мира в 2023 году. 16 марта россияне были отстранены от участия в Евротуре.
Ранее сообщалось, что ФХР обжаловал решение Совета ИИХФ.