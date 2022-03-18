Быков: мировой хоккей многое потеряет без сборной России

«Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России. Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет. На мой взгляд, если уберешь одну нацию, наступит ущербность», – заявил Быков.

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ИИХФ приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего Молодежного чемпионата мира в 2023 году. 16 марта россияне были отстранены от участия в Евротуре.