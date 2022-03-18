Франция заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Белоруссию на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

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«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере», - говорится в сообщении IIHF.

Французы заменят российских хоккеистов и будут выступать в группе A. Сборная Австрии выступит в группе B вместо команды Белоруссии.

Чемпионат мира 2022 года примут финские города Хельсинки и Тампере.