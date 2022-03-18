Франция заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Белоруссию на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).
«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере», - говорится в сообщении IIHF.
Французы заменят российских хоккеистов и будут выступать в группе A. Сборная Австрии выступит в группе B вместо команды Белоруссии.
Чемпионат мира 2022 года примут финские города Хельсинки и Тампере.
Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от всех матчей под своей эгидой. Это решение затронуло все российские и белорусские команды, а также национальные сборные двух стран. Россия также была лишена права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.