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24 минуты назад

Франция заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Вероника Полынина

Сборные Франции и Австрии заменят Россию и Белоруссию на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Франция заменит Россию на чемпионате мира по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере», - говорится в сообщении IIHF.

Французы заменят российских хоккеистов и будут выступать в группе A. Сборная Австрии выступит в группе B вместо команды Белоруссии.

Чемпионат мира 2022 года примут финские города Хельсинки и Тампере.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от всех матчей под своей эгидой. Это решение затронуло все российские и белорусские команды, а также национальные сборные двух стран. Россия также была лишена права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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