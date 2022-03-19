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1 час назад

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

Матч ТВМатч ТВиещё 3

«Колорадо Эвеланш» одержал гостевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
Фото: ReutersReuters

Встреча завершилась в пользу «Эвеланш» со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. У хозяев результативной передачей отметился российский форвард Александр Барабанов.

В другом матче дня «Оттава» дома обыграла «Филадельфию» — 3:1. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу. Также за команду в матче принял участие защитник Артем Зуб. У «Флайерз» на лед выходил защитник Иван Проворов.

Российский защитник Никита Задоров не помог «Калгари» в домашней игре с «Баффало» — 0:1 (после овертайма).

«Флорида» в гостях забросила три безответные шайбы «Анахайму» — 3:0. Российский форвард Максим Мамин сыграл в составе победителей, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Виль, 39:19. Балцерс, 53:02. Карлссон, 58:35. — Кадри, 10:18 (бол.). Хельм, 14:14. Макар, 20:34. Ничушкин, 35:29, 59:45.

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