Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

«Колорадо Эвеланш» одержал гостевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча завершилась в пользу «Эвеланш» со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. У хозяев результативной передачей отметился российский форвард Александр Барабанов.

В другом матче дня «Оттава» дома обыграла «Филадельфию» — 3:1. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу. Также за команду в матче принял участие защитник Артем Зуб. У «Флайерз» на лед выходил защитник Иван Проворов.

Российский защитник Никита Задоров не помог «Калгари» в домашней игре с «Баффало» — 0:1 (после овертайма).

«Флорида» в гостях забросила три безответные шайбы «Анахайму» — 3:0. Российский форвард Максим Мамин сыграл в составе победителей, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)