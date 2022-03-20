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2 часа назад

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Аризону" в матче НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

На "Хила Ривер Арене" в Финиксе прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Питтсбург Пингвинз" и "Аризоной Койотс". Победу в матче со счетом 4:1 одержали хоккеисты "Пингвинз".

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Аризону" в матче НХЛ
Фото: Gene J. Puskar/APGene J. Puskar/AP

Счет в матче открыл Каспер Капанен. Форвард "Аризоны" Клейтон Келлер быстро сумел сравнять счет. В третьем периоде нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вновь вывел свою команду вперед. Капитан "пингвинов" Сидни Кросби удвоил преимущество. Он же забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Таким образом, после 63 проведенных встреч "Питтсбург" располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 85 очков. "Аризона" занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 44 балла.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов вышел на третье место в истории своего клуба по количеству очков за сезон.

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Хоккей,Клейтон Келлер,Кирилл Капризов,Евгений Малкин,
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