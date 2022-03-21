Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
52 минуты назад

Вратарь "Рейнджерс" Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

ТАССТАССиещё 9

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: AP Photo/Michael DwyerAP Photo/Michael Dwyer

В матче против "Каролины" Георгиев отразил все 44 броска по своим воротам, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Рейнджерс". Россиянин оформил первый шатаут в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня был признан американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, забросивший шайбу и отдавший три результативные передачи в победном матче против "Чикаго" (6:4).

Третьей звездой признали американского нападающего "Филадельфии" Кевина Хэйеса, забросившего две шайбы в победном матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1).

Хоккей,Кевин Хэйес,Кайл Коннор,Александр Георгиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители