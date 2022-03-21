Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Фото: AP Photo/Michael Dwyer AP Photo/Michael Dwyer

В матче против "Каролины" Георгиев отразил все 44 броска по своим воротам, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Рейнджерс". Россиянин оформил первый шатаут в текущем сезоне НХЛ.

Второй звездой дня был признан американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, забросивший шайбу и отдавший три результативные передачи в победном матче против "Чикаго" (6:4).