Овечкин назвал минус жизни в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал минус жизни в Америке. Он рассказал, что тяжело переживает отсутствие своей семьи в США. Как сообщает «Газета.Ru», несмотря на это, по словам спортсмена, он продолжает делать свою работу.

«Надо сосредоточиться на том, что у нас получается лучше. Мы просто играем в хоккей, стараемся наслаждаться моментом», — подчеркнул Овечкин.

Напомним, что накануне Овечкин вышел на лед против «Даллас Старз» и забил свою 770-ю шайбу за все время выступления в Национальной хоккейной лиге, сократив отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов всех времен Горди Хоу — у него на счету 801 шайба.