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1 час назад

Овечкин назвал минус жизни в США

Елена Прошина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал минус жизни в Америке. Он рассказал, что тяжело переживает отсутствие своей семьи в США. Как сообщает «Газета.Ru», несмотря на это, по словам спортсмена, он продолжает делать свою работу.

«Надо сосредоточиться на том, что у нас получается лучше. Мы просто играем в хоккей, стараемся наслаждаться моментом», — подчеркнул Овечкин.

Напомним, что накануне Овечкин вышел на лед против «Даллас Старз» и забил свою 770-ю шайбу за все время выступления в Национальной хоккейной лиге, сократив отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов всех времен Горди Хоу — у него на счету 801 шайба.

Овечкин повторил рекорд Гретцки

В текущем сезоне российский хоккеист забил уже 40 шайб. Нападающий находится на четвертом месте в списке лучших снайперов НХЛ 2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Крис Крайдер из «Рейнджерс». У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует Мэттьюс Остон, на счету которого 46 голов.

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