Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем»

"Монреаль" на своем льду уступил "Бостону" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Монреаля" отличились Дэвид Савар (29-я минута), Джоэль Армиа (42). У "Бостона" шайбы забросили Брэд Маршанд (10, 61), отметившийся результативными действиями в четвертой игре подряд, и Коннор Клифтон (58).
Российский защитник "Монреаля" Александр Романом сделал голевую передачу в эпизоде с шайбой Савара. Россиянин набрал 11 очков (три гола + восемь передач) в 60 матчах текущего сезона.
"Монреаль" набрал 44 очка в 63 матчах, команда идет на последней, восьмой строчке в таблице Атлантического дивизиона. "Бостон" одержал вторую победу подряд и с 82 очками за 63 игры занимает четвертую позицию.
Следующий матч "Монреаль" проведет 25 марта дома против "Флориды". "Бостон" в тот же день примет "Тампу".