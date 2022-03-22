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1 час назад

Передача Романова не помогла "Монреалю" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

ТАССТАССиещё 2

"Монреаль" на своем льду уступил "Бостону" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем»
Фото: ReutersReuters

В составе "Монреаля" отличились Дэвид Савар (29-я минута), Джоэль Армиа (42). У "Бостона" шайбы забросили Брэд Маршанд (10, 61), отметившийся результативными действиями в четвертой игре подряд, и Коннор Клифтон (58).

Российский защитник "Монреаля" Александр Романом сделал голевую передачу в эпизоде с шайбой Савара. Россиянин набрал 11 очков (три гола + восемь передач) в 60 матчах текущего сезона.

"Монреаль" набрал 44 очка в 63 матчах, команда идет на последней, восьмой строчке в таблице Атлантического дивизиона. "Бостон" одержал вторую победу подряд и с 82 очками за 63 игры занимает четвертую позицию.

Следующий матч "Монреаль" проведет 25 марта дома против "Флориды". "Бостон" в тот же день примет "Тампу".

Хоккей,Коннор Клифтон,Дэвид Савар,Брэд Маршанд,
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