Дубль Маршана принёс «Бостону» победу над «Монреалем»

"Монреаль" на своем льду уступил "Бостону" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Монреаля" отличились Дэвид Савар (29-я минута), Джоэль Армиа (42). У "Бостона" шайбы забросили Брэд Маршанд (10, 61), отметившийся результативными действиями в четвертой игре подряд, и Коннор Клифтон (58).

Российский защитник "Монреаля" Александр Романом сделал голевую передачу в эпизоде с шайбой Савара. Россиянин набрал 11 очков (три гола + восемь передач) в 60 матчах текущего сезона.

"Монреаль" набрал 44 очка в 63 матчах, команда идет на последней, восьмой строчке в таблице Атлантического дивизиона. "Бостон" одержал вторую победу подряд и с 82 очками за 63 игры занимает четвертую позицию.