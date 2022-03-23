Евгений Малкин набрал два очка против «Блю Джекет»

23 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Питтсбурге состоялся матч между «Питтсбург Пингвиз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержала домашняя команда со счетом 5:1.
Российский нападающий столичной команды Евгений Малкин смог набрать 2 очка в игре против «Блю Джекетс». Сначала во второй четверти он отдал голевую передачу на одноклубника Брайана Раста. А позже сам смог отличиться забитой шайбой на 48-й минуте матча, после передачи всё того же Раста. Этот гол стал 12-ым для российского нападающего в этом сезоне НХЛ.
На данный момент Евгений имеет 27 очков в своём активе в этом сезоне. На его счету 12 забитых шайб и 15 отданных голевых передач.