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1 час назад

Евгений Малкин набрал два очка против «Блю Джекет»

Спорт день за днемСпорт день за днемиещё 3

23 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Питтсбурге состоялся матч между «Питтсбург Пингвиз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержала домашняя команда со счетом 5:1.

Евгений Малкин набрал два очка против «Блю Джекет»
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Российский нападающий столичной команды Евгений Малкин смог набрать 2 очка в игре против «Блю Джекетс». Сначала во второй четверти он отдал голевую передачу на одноклубника Брайана Раста. А позже сам смог отличиться забитой шайбой на 48-й минуте матча, после передачи всё того же Раста. Этот гол стал 12-ым для российского нападающего в этом сезоне НХЛ.

На данный момент Евгений имеет 27 очков в своём активе в этом сезоне. На его счету 12 забитых шайб и 15 отданных голевых передач.

Хоккей,Брайан Раст,Евгений Малкин,
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