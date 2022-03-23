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3 часа назад

"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАССТАССиещё 3

Челябинский "Трактор" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 5 965 зрителей.

"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (1-я и 17-я минуты), Ник Бэйлен (24), Сергей Телегин (28), Виталий Кравцов (31), Алексей Бывальцев (39), Кирилл Капустин (58). У проигравших отличился Алексей Пустозеров (18). Также Гика отметился голевой передачей и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф, это результативное действие стало для него 11-м (4 заброшенные шайбы + 7 голевых передач), его ближайшие преследователи - нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко (5+5) и форвард омского "Авангарда" Петер Цегларик (0+10).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 марта в Челябинске, начало - в 17:00 мск.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой один матч, в котором уфимцы одержали победу со счетом 6:1. В прошлом сезоне команды встретились в первом раунде плей-офф КХЛ. "Салават Юлаев" выиграл серию со счетом 4-1. В первом раунде плей-офф текущего сезона "Салават Юлаев" обыграл новосибирскую "Сибирь" (4-1), "Трактор" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4-0).

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезон-2008/09). Высшим достижением челябинской команды является выход в финал плей-офф КХЛ (2013). Лучший результат "Салавата Юлаева" - победа в Кубке Гагарина (2011).

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