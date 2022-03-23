"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии

Челябинский "Трактор" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 7:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 5 965 зрителей.

Фото: ТАСС ТАСС

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 марта в Челябинске, начало - в 17:00 мск.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой один матч, в котором уфимцы одержали победу со счетом 6:1. В прошлом сезоне команды встретились в первом раунде плей-офф КХЛ. "Салават Юлаев" выиграл серию со счетом 4-1. В первом раунде плей-офф текущего сезона "Салават Юлаев" обыграл новосибирскую "Сибирь" (4-1), "Трактор" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4-0).